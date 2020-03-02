Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye rejiminin İdlib’te gerçekleştirdiği hain saldırının ardından Türkiye’nin kara ve denizlerde denetimleri durdurmasının ardından, Avrupa’ya gitme hayaliyle umut yolculuğuna çıkan binlerce mültecinin göç yolculuğu devam ediyor.

Son olarak, Antalya’nın Kaş ilçesi sahilinde toplanan 150 düzensiz göçmenin, Yunanistan’ın Meis Adası’na taşınması kameralara yansıdı. Görüntülerde Anayol kenarındaki küçük bir koyda toplanan göçmenlerin, lastik bota binerek denize açılması, diğerlerinin ise tekne ile 25 dakika mesafede bulunan adaya giden botun geri dönmesini beklediği anlar yer aldı.