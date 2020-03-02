Türkiye’den Avrupa’ya gitmeye çalışan göçmenlerin engellenmeyeceği açıklamalarının ardından, göçmenler İpsala sınırı kapısına ilerliyor. Zaman zaman Yunan askerlerinin engellemeleri olsa da kaçak göçmenler Meriç Nehrinin farklı bölgelerinden karşı tarafa geçmeye çalışıyor. Yolda ilerlemeye çalışan göçmenler onlara engel koymaya çalışan Yunan askerlerine de tepki gösterdi.
Göçmenler İpsala’dan sınıra doğru ilerliyor
02.03.2020 - 16:01 | Son Güncelleme: 02.03.2020 - 16:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Avrupa’ya gitmeye çalışan göçmenler İpsala sınırına doğru ilerliyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : göçmenler,ipsala,
685224 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/685224.aspx
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