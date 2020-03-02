Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) destekli Suriye Milli Ordusu (SMO), Esad rejimine karşı başlatılan Bahar Kalkanı harekatı kapsamında rejim unsurlarını hedef almaya devam ediyor. SMO, İdlib’in güney kırsalındaki Hazarin bölgesinde Esad rejimine ait bir tankı imha etti. Tankın tanksavar füzesi ile hedef alındığı ifade edildi.