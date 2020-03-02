Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) destekli Suriye Milli Ordusu (SMO), Esad rejimine karşı başlatılan Bahar Kalkanı harekatı kapsamında rejim unsurlarını hedef almaya devam ediyor. SMO, İdlib’in güney kırsalındaki Hazarin bölgesinde Esad rejimine ait bir tankı imha etti. Tankın tanksavar füzesi ile hedef alındığı ifade edildi.
İdlib’de Esad rejimine ait bir tank imha edildi
02.03.2020 - 17:43 | Son Güncelleme: 02.03.2020 - 17:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Esad rejimine karşı başlatılan Bahar Kalkanı harekatı kapsamında rejime ait bir tank, TSK destekli Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından imha edildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : İdlib,esed rejimi,
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