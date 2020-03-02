Şanlıurfa Valiliği koordinesinde Telabyad ve Resulayn’da faaliyet gösteren ekipler, terör örgütleri tarafından kazılmış tünelleri tespit ederek kapattı. Resulayn ilçesinde birçoğu kamu kuruluşlarına ait binalarda kazılmış bulunan tüneller beton dökülerek kapatılırken, terör örgütü tarafından tahrip edilerek kullanılamaz hale getirilen riskli binalarda da yıkım işlemleri başlatıldı.
Resulayn’daki terör tünelleri kapatıldı
02.03.2020 - 18:53 | Son Güncelleme: 02.03.2020 - 19:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Resulayn'da terör örgütü PKK/YPG tarafından kazılan tüneller tespit edilerek kapatıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Resulayn,terör tünelleri,
685253 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/685253.aspx
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