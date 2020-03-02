Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çin’den Amerika’ya uzanmış bir salgınla karşı karşıyayız. Tehlike sınırlarımıza dayandığı halde, şu ana dek büyük başarı gösterdik. Zorluklar kaçınılmaz. Hiçbir salgınla mücadele konfor içinde yapılmamıştır. Dayanışma içinde olalım. Mücadelemiz birbirimizle değil, korona virüsle” dedi.
Bakan Koca: 'Mücadelemiz birbirimizle değil, korona virüsle'
02.03.2020 - 23:46 | Son Güncelleme: 02.03.2020 - 23:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Zorluklar kaçınılmaz. Hiçbir salgınla mücadele konfor içinde yapılmamıştır. Dayanışma içinde olalım. Mücadelemiz birbirimizle değil, korona virüsle” dedi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Sağlık Bakanı Koca:,koronavirüs,
685293 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/685293.aspx
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