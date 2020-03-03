Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir’in Torbalı ilçesinde, öldürülen daha sonra da cesedi yakılan iş adamı Cihat Murat Öğüt cinayetine ilişkin açılan davanın görülmesine devam edildi. İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanıklar Batuhan Ata Öğüt, Mehmet Hadi Öğüt ile tutuksuz sanıklar Öznur Öğüt, Coşkun Gündüz ve maktulün kardeşi Fatma Bahar Narin, annesi Hatice Öğüt ile tarafların avukatları hazır bulundu.



Duruşma savcısı geçen celse mahkeme heyetine sunduğu, Batuhan Ata Öğüt’ün cinayeti “haksız tahrik” altında işlediğine kanaat getirerek sanık hakkında 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası talep ettiği, Cihat Murat Öğüt’ün eşi Öznur Öğüt ve oğlu Mehmet Hadi Öğüt’ün “kasten öldürme” suçundan beraatlerine, Coşkun Gündüz ile birlikte bu sanıkların da “suç delillerini yok etme” suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası verilmesini istediği esasa ilişkin mütalaasını tekrarladı.

“Yıllarca babamdan dayak yedim ama kimseye söyleyemedim, utandım”

Mahkeme başkanının sanıklara son sözlerini sormasının ardından, olaydan sonra geceleri uyuyamadığını kabuslar gördüğünü anlatan Batuhan Ata Öğüt, “Ben bu duygularla bir ömür yaşayacağım. Çok üzgünüm, çok pişmanım” dedi.



Olayın gerçekleştiği ilk günden beri doğruları söylediğini ifade eden Mehmet Hadi Öğüt ise “Her şeyi Batuhan’ı korumak için yaptım. Sonuç ortada. Annemi, babamdan yediği dayaklardan korumak istedim ama o cesarete sahip değildim. Yıllarca babamdan dayak yedim ama kimseye söyleyemedim, utandım. Babamın yanında nefesimi bile tutuyordum gözüne girebilmek için. Babama zarar vermek istemedim” diye konuştu.



Mehmet Hadi Öğüt’e 7 aylık hamileyken eşinden şiddet görmeye başladığını anlatan Öznur Öğüt de “Keşke o gece ben ölseydim. O zaman çocuklarım burada olmazdı. Benim çocuklarım katil değil. Ocağı sönen biri varsa o da biziz” şeklinde konuştu.



O gece kendisinin “Kaza yaptık” dedikleri için Mehmet Hadi ve Batuhan Ata Öğüt’ün yanlarına gittiğini anlatan Coşkun Gündüz, olayda suçunun olmadığını savundu.

“Haksız tahrik” indirimi

Mahkeme heyeti, “üst soydan akrabayı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdiği Batuhan Ata Öğüt’ün eylemi “haksız tahrik” altında işlediğine kanaat getirerek, cezayı 22 yıla indirdi. Sanıklar Öznur Öğüt ve Mehmet Hadi Öğüt’e “kasten öldürme” suçundan ceza vermeyen heyet, “Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan Öznur Öğüt’e 3 yıl, Coşkun Gündüz’e 4 yıl, Mehmet Hadi Öğüt’e ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verdiği. Tutuklu kaldığı sürenin aldığı cezadan düşülmesine hükmeden mahkeme heyeti, Mehmet Hadi Öğüt’ü tahliye etti.

Olay

İzmir’in Torbalı ilçesinde 15 Nisan 2018’de, iş adamı Cihat Murat Öğüt’ün cesedi, 35 TTG 35 plakalı yanan cipte bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Öğüt’ü öldürdükten sonra cesedin içinde bulunduğu cipi ormanlık alanda yaktıkları iddia edilen maktulün eşi Öznur Öğüt, çocukları Batuhan Ata Öğüt ve Mehmet Hadi Öğüt ile arkadaşları Coşkun Gündüz tutuklandı. Coşkun Gündüz ve Öznur Öğüt daha sonra tahliye edildi.