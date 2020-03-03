Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bahçelievler’de 19 Aralık 2019’da 2 yıldır ayrı yaşadığı eşi Gülderen Yıldırım’ı (49) öldüren Bayram Yıldırım (52) hakkında iddianame hazırlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 19 Aralık 2019’da Bahçelievler’de meydana gelen olay anlatıldı. Sanık Bayram Yıldırım ile maktul Gülderen Yıldırım’ın 2 yıldan beri ayrı yaşadıklarının açıklandığı iddianamede, sanığın bu sürede Ankara’da ikamet ettiği belirtildi.

Maktul öldürülmeden önce boşanma davası açmış

Maktul Gülderen Yıldırım’ın öldürülmeden önce boşanma davasının açtığının da aktarıldığı iddianamede, takip etmediği için davanın düştüğü ifade edildi. Suç tarihinde sanık Yıldırım’ın Ankara’dan eşini öldürmek için İstanbul’a geldiğinin belirtildiği iddianamede, eşinin evinin yakınlarında çakıyla beklemeye başladığı anlatıldı. İddianamede sabah 7 sıralarında maktulün çöp atmak için dışarı çıktığı ve bu sırada eşinin kendisini takip ettiğini gördüğü açıklanarak oturduğu apartmanın içine doğru koştuğu kaydedildi.

Maktul ölmeden önce “beni eski kocam bıçakladı” demiş

Sanık ile maktulün apartmandaki merdivenlere takılarak birlikte düştüklerinin de belirtildiği iddianamede, burada sanığın eşini birden fazla kez bıçaklayarak öldürdüğü aktarıldı. Maktulün can havliyle komşusu Gülcan Arslanoğlu’ndan yardım istediği için ziline bastığının da anlatıldığı iddianamede, Arslanoğlu’nun, Yıldırım’a tampon yaptığı sırada ‘beni eski kocam bıçakladı’ diye söylediği de ifade edildi. İddianamede tanık olarak dinlenen Arslanoğlu’nun 112’yi arayıp yardım istediği, maktulün kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği de kaydedildi.

İfadesinde maktul ile son bir kez konuşmak istediğini söyledi

İddianamede ifadesine yer verilen sanık Bayram Yıldırım maktul ile son bir kez konuşmak için İstanbul’a geldiğini söyleyerek nasıl olduğunu anlamadan sürekli taşıdığı bıçak ile maktule rastgele vurduğunu ifade etti. Sanık ayrıca kendisinin teslim olduğunu söyleyerek, bıçağı nereye attığını hatırlamadığını söyledi.

Eylemin tasarlanarak işlendiğinin açıklandığı iddianamede, sanığın ‘son bir kez konuşmak ’ ifadesindeki ‘son’ kelimesinin öldürme kastını ortaya koyması olarak kaydedildi.

İddianamede sanığın ‘eşi tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılması talep edildi. Sanık Bayram Yıldırım’ın önümüzdeki günlerde yargılanmasına başlanacak.