İdlib’deki hava saldırısında şehit olan tankçı sözleşmeli er Cuma Bağatur, memleketi Batman’ın Sason ilçesinde toprağa verildi. Burada taziyeleri kabul eden er Cuma Bağatur’un 1995 yılında gazi olan Mehmet Bağatur, gerekirse kendisinin de Suriye'ye gidebileceğini söyledi. Baba Bağatur, "Vatan sağ olsun, benim evladım vatan evladıydı bütün şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Bütün şehitler benim oğlum gibiler Allah rahmet eylesin hepsine gerekirse beni de götürsünler, devletimizden Allah razı olsun" diye konuştu.

"Gerekirse ben ve kardeşlerim de gideceğiz, vatanımızı koruyacağız"

Şehit Cuma Bağatur’un ağabeyi Abdullah Bağatur ise Suriye'de 34 şehit verdiklerini belirterek tüm Türkiye'ye baş sağlığı diledi. Abdullah Bağatur, "Benim kardeşim de orada şehit oldu, tüm şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Bu kötü bir acıdır, bu acıyı Allah kimseye göstermesin, gerekirse bizde oraya gideceğiz, biz 10 kardeşiz bu vatanı korumak zorundayız. Korumasak bizim üzerimize gelecekler. Herkesin yapacağı bir görevdir vatanını korumak. Bu ülkede yaşadığımız için bunu yapmamız lazım. Bunu yapmasak her gün üzerimize gelecekler. Bizi zorlayacaklar, ülkemiz de Suriye, Irak gibi yapacaklar, bu görevi yapacağız. Müslüman bir ülkede yaşıyoruz, herkesin başı sağ olsun, Türkiye’nin başı sağ olsun, Vatan sağ olsun diyeceğimiz bir şey yoktur. Bu ülkenin içinde yaşayacağız, başka bir ülkeye gidemeyeceğiz, vatanımızı korumak zorundayız, bu ülkede gerekirse ben de gideceğim, gerekirse kardeşlerim de gidecek vatanımızı gücümüz yetiğince koruyacağız. Başka gidecek bir ülkemiz bir vatanımız yoktur. Bu vatan bize bir nimettir, korumak zorundayız" şeklinde konuştu.

"Gerekirse bin tane şehit veririz vatan ve bayrak için"

Şehit Cuma Bağatur’un amcasının oğlu Nevzat Artığ ise vatan için her zaman hazır olduklarını belirterek, "Şehit Bağatur benim amcamın oğlu, babam da 1996’da şehit oldu. Gerekirse vatan için her zaman hazırız. 7 tane şehidimiz var gerekirse bin tane şehit veririz vatanımız bayrağımız için namusumuz için bayrağımız için her zaman hazırız. Suriye değil yeter ki Cumhurbaşkanımız emir versin her yere gitmeye hazırız. Bütün şehit ailelerine Allah’tan rahmet diliyorum vatanımız sağ olsun" dedi.