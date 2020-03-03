Edinilen bilgilere göre olay Silivri açıklarında yaşandı. Sarıyer'den Bozcaada'ya gitmek üzere denize açılan ve içerisinde 5 kişinin bulunduğu lüks yat, Silivri açıklarında yanmaya başladı. Çevredeki gemilerin ve sahil güvenlik ekiplerinin müdahale ettiği yangın sonrası yat batmaya başladı. Yangın sırasında yatın kamara kısmında bulunan 2 kişi hayatını kaybetti. Son anda kendilerini denize atan 3 kişi ise Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Denizden kurtarılan 3 kişi, sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi.
Sahil güvenlik ekipleri tarafından kıyıya çıkartılan cenazeler, incelemelerin ardından Adil Tıp Kurumuna gönderildi.
Silivri'de lüks yat yanarak battı: 2 ölü, 3 yaralı
03.03.2020 - 14:42 | Son Güncelleme: 03.03.2020 - 15:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Silivri açıklarında lüks bir yat, yanarak battı. Lüks yatta bulunan 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi ise kurtarıldı.
Edinilen bilgilere göre olay Silivri açıklarında yaşandı. Sarıyer'den Bozcaada'ya gitmek üzere denize açılan ve içerisinde 5 kişinin bulunduğu lüks yat, Silivri açıklarında yanmaya başladı. Çevredeki gemilerin ve sahil güvenlik ekiplerinin müdahale ettiği yangın sonrası yat batmaya başladı. Yangın sırasında yatın kamara kısmında bulunan 2 kişi hayatını kaybetti. Son anda kendilerini denize atan 3 kişi ise Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Denizden kurtarılan 3 kişi, sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : silivri,yat yangını,
685450 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/685450.aspx
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