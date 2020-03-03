Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Araç ilçesine bağlı Belen köyünde dün akşam saatlerinde evden ayrılan 43 yaşındaki Erdoğan Kadik geri dönmedi. Bir süre sonra Kadik’in yakınları tarafından jandarmaya kayıp ihbarında bulunuldu. Gece boyunca yapılan arama çalışmalarında jandarmaya ait iz takip köpeği “Füme” de katıldı. Kayıp kişinin kıyafetlerinin koklatıldığı “Füme”, ormanlık alanda kaybolan Erdoğan Kadik’i buldu.

Soğuktan donmamak için gece boyunca ormanlık alanda yürüdüğünü belirten Erdoğan Kadik’e, jandarma ekiplerince ilk yardım yapılarak su ve yiyecek verildi. Kadik, hastanede yapılan kontrollerin ardından ailesine teslim edildi.