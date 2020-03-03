Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Kırıkkale-Kayseri karayolu üzerindeki Hasandede köyü mevkiinde yapılan kontrollerde, Malatya’dan İstanbul’a giden özel bir şirkete ait kargo kamyonu durduruldu. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince, kamyon içerisinde yapılan aramada piyasa değeri 3 milyon lirası olan 3 ton 200 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Tütün ürünlerinin 18 kişi tarafından kargoya verildiği bilgisine ulaşıldı. Kamyon sürücüsü gözaltına alınırken, konuyla ilgili tahkikat başlatıldığı öğrenildi.

10 günde 6 ton 200 kilogram tütün ele geçirildi

Geçen 23 Şubat günü de yine jandarma ekiplerince, kargo taşıyan nakliye kamyonunda yapılan aramada 3 ton kaçak tütün ele geçirilmişti. Böylelikle 10 gün içinde 6 ton 200 kilogram kaçak tütün ele geçirilmiş oldu.