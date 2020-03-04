Alınan bilgiye göre, Cihangir T. idaresindeki 35 NKD 55 plakalı tır, Mergen Köprüsü mevkisinde yolun karşısına geçen Bülent Gönen'e (68) çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Gönen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Aracın sürücüsü gözaltına alındı.
Aydın'da tırın altında kalan yaya hayatını kaybetti
04.03.2020 - 01:43 | Son Güncelleme: 04.03.2020 - 01:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.
Etiketler : aydın,aydın kaza,trafik kazası,
685574 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/685574.aspx
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