Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Cihangir T. idaresindeki 35 NKD 55 plakalı tır, Mergen Köprüsü mevkisinde yolun karşısına geçen Bülent Gönen'e (68) çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Gönen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Aracın sürücüsü gözaltına alındı.