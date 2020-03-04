Manisa'nın Akhisar ilçesinde işçi servisinin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, çok sayıda işçi yaralandı.
Manisa'da işçi servisi kamyona arkadan çarptı: Ölü ve yaralılar var
04.03.2020 - 09:08 | Son Güncelleme: 04.03.2020 - 09:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Manisa'nın Akhisar ilçesinde işçi servisinin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, çok sayıda işçi yaralandı.
Etiketler : Manisa,
685619 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/685619.aspx
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