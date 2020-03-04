Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan karara göre, Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Iğdır, Kahramanmaraş, Kars, Kilis, Malatya, Mardin, Muş, Osmaniye, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli ve Van'da görev yapan güvenlik korucularına aylık 135 lira ek tazminat ödeniyordu. Güvenlik korucularının ek tazminat miktarı arttırıldı. Kararın Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre koruculara her ay 190 liraya ek tazminat ödenecek. Karar, 15 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak ve İçişleri Bakanlığınca yürütülecek. Türkiye'de 50 binden fazla korucu bulunuyor.