Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, 2 yaşındaki Nisanur Ayaz, Pazar günü gece saatlerinde rahatsızlandı. Minik kız anne ve babası ile birlikte ishal ve kusma problemiyle Beylikdüzü Devlet Hastanesi’ne geldi. Nöbetçi doktor minik Nisanur’a ilaç yazdıktan sonra taburcu edip eve gönderdi. İddiaya göre, Nisanur ilaçları aldıktan sonra öğlen saatlerinde tekrar rahatsızlandı. Bunun üzerine ailesi minik kızı Pazartesi akşamı aynı hastaneye götürdü. Hastanede 2 yaşındaki Nisanur Ayaz’a serum takıldı. Ayaz ailesinin iddiasına göre yanlış takılan serum kısa sürede çıkarıldı. Sabah saatlerine doğru da Nisanur taburcu edilip eve gönderildi. Salı sabahı saat 08.00 sıralarında minik Nisanur bilinmeyen bir şekilde evde hayatını kaybetti. Büyük üzüntü yaşayan aile hastanenin ihmali olduğunu ileri sürerek şikayetçi oldu.

“Doğru damarı bulamadıkları için serumu çıkardılar”

Kızının ölümünde hastanenin ihmali olduğunu söyleyen acılı baba Adem Ayaz, “Pazar günü gece 01.30’dan sonra kızım rahatsızlandı. Kızımı Beylikdüzü Devlet Hastanesi’ne getirdim. Sıra bekledik beklerken gece saat 03.00 oldu. 03.00’ten sonra içeriye girdik ilaç yazıldı, ’çocuğu götürebilirsiniz’ dediler. Nöbetçi eczaneye çıktım çocuğun ilaçlarını aldım ve eve gittik. Sabah işe gittim. Öğlen arası annesine çocuğun durumunu sordum. Annesi ilaçları kullandıktan sonra durumunun daha da kötüye gittiğini söyledi. Pazartesi akşam çocuğu tekrardan hastaneye götürdüm. Bu sefer başka doktora gittik. Doktor ilaçlara baktı ilaçların doğru yazıldığını söyledi. İlaçları kullandıktan sonra çocuğun durumunun daha da kötüye gittiğini söyledim. ‘Serum vermemiz lazım’ dediler, müşahede altına aldılar, serum verdiler. 3 tane hemşire geldi. Doğru damarı bulamadılar. Yanlış taktıkları için 3 dakika içinde serumu çıkarmak durumunda kaldılar. Bana ‘çocuğu götürebilirsiniz’ dedi. Sabah 05.00’te hastaneden çıktım. Sabah 08.00’de çocuğum yatağın içinde vefat etti. Bana başka bir hastaneye götür demediler. Müşahededen çıktıktan sonra ‘çocuğun serum almıyor’ dediler. ‘Doktora gidin iğne yazdırın’ dediler. Doktora gittik doktor odasında yoktu. Doktor çıkmış, başka doktor da yoktu. O zaman bana ‘gidebilirsiniz’ dediler” şeklinde konuştu.

“Müdahale edilseydi bu acıyı yaşamayacaktım”

Adem Ayaz acılarının çok büyük olduğunu ifade ederek, “Doktor olsaydı müdahale etseydi serum verseydi belki de şu an bu acıyı yaşamayacaktım. Elimde çocuğumun vefat etmeden hastanede 4 saat öncesinden videosu var. Çocuğum hastanede oyun oynuyor, bende video çekmişim. Videodan 4 saat sonrası çocuğum vefat ediyor” diye konuştu.

Minik Nisanur’un cenazesi Adli Tıp Kurumu’na otopsi işlemleri için getirildi. Yapılan incelemelerin ardından 2 yaşındaki Nisanur’un cenazesi toprağa verilmek üzere Beylikdüzü Gürpınar Mezarlığı’na gönderildi.

Öte yandan hastane yönetiminin, minik Nisanur’un ölümüne ilişkin inceleme başlattığı öğrenildi.