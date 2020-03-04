Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz pazar günü Belgrad Ormanı’na piknik yapmaya giden bir grup tarafından ormanlık alanda bir erkek cesedi bulundu. Cesedi bulan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, üzeri çalılarla kapatılmış cesette yapılan inceleme sonucu şahısın tabanca ile vurularak öldürüldüğünü tespit etti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Türkiye'ye iş yapmak için gelmişti

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekiplerin çalışmalarıyla, vurularak öldürülen şahısın İran uyruklu iş adamı Mahdı Khanı (32), olduğu belirlendi. Khanı’nın Türkiye’ye yaklaşık bir ay önce Fatih’te bulunan bir oteli satın almak için geldiği ve burada Özkan D. (40) isimli emlakçı ile ticari ilişki kurduğu öğrenildi. Ekiplerin 2 gün boyunca yaptığı güvenlik kamerası incelemeleri ve fiziki çalışmaların ardından Mahdı Khanı’nın son olarak Özkan D. ile görüştüğü belirlendi.

Olayda kullanılan silah ve 35 bin Dolar ele geçirildi

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Özkan D.’yi 2 Mart Pazartesi günü yapılan operasyonla ikametinde kıskıvrak yakaladı. Şüphelinin evinde yapılan aramada, Mahdı Khanı’ye ait olduğu düşünülen 35 bin Dolar, arabasında yapılan aramada ise olayda kullandığı değerlendirilen bir adet tabanca, çok sayıda şarjör ve fişek ele geçirildi. Şüpheli, gözaltına alınarak Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Şüpheli, cinayeti itiraf etti

İranlı iş adamı Mahdı Khanı’nın öldürülmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli Özkan D.’nin, emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf ettiği öğrenildi. Özkan D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan güvenlik kamerası görüntülerinde, öldürülen iş adamı Mahdı Khanı’nın öldürülmeden önceki son anları görüldü. Khanı’nın kaldığı otelden ayrılarak cadde üzerinde yürüdüğü anlar güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.