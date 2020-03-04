Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kocasinan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesinde oturan 15 yaşındaki Ahmet Bircan Tunçbilek ve 13 yaşındaki Halil Tunçbilek, dün sabah saatlerinde ‘Okula gidiyoruz’ diyerek evden ayrıldı. 2 kardeşin anne ve babası, akşam olmasına rağmen oğulları gelmeyince polise haber verdi. Dün akşam saatlerinden itibaren sokak sokak gezerek çocuklarını arayan baba Mehmet Tunçbilek, yetkililerden yardım istedi.



Tunçbilek, “Dün sabah saat 8’de okula gidiyoruz diye evden çıkmışlar. Bir daha da dönüş yapmadılar. Şu anda nerede olduklarını bilmiyoruz. Dün geceden beri arıyorum. Her yere ilan verdim. Her yerde telefon numaramı paylaştım. Çocuklarımı gören olursa bana bildirmelerini istiyorum. Şuanda çok mağduruz. Çocuklarımda beni izlerlerse gelsinler. Herkes şu anda perişan haldeler. Hocaları da arıyorlar. Anneleri de perişan halde” ifadelerini kullandı.