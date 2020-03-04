Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Her fırsatta özel öğrencilerle bir arada olan Vali Dr. Zülkif Dağlı’nın eşi Nurgül Dağlı, bu sefer Metek Mahallesi’nde bulunan Hacı Hidayet Türkseven Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda eğitim gören özel öğrencilerin velileri ile bir araya geldi. Düzce’nin Kaynaşlı İlçesi Bıçkıyanı Köyü’nde bulunan Fenerbahçe Spor Kulübü Topuk Yaylası Tesisleri’nde veliler ile bir araya gelen Nurgül Dağlı, özel öğrencilerin bakımını sürekli üstlenen annelerine teşekkür ederek valilik olarak her zaman çocukların yanında olduklarını dile getirdi.