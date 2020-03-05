Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, saat 03.30 sularında Bayrampaşa Yenidoğan Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir çorbacıda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen iki kişi, çorbacıya gelip yemek yedi. Bir süre sonra kalkan iki kişi, hesap ödememek için A.S. isimli garsonla sözlü olarak tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesiyle şahıslardan biri belindeki silahı çıkararak, A.S.’ye doğru ateş etmeye başladı. Hesabı isteyen A.S., neye uğradığını şaşırdı. Şüphelinin silahından çıkan kurşunlar şans eseri, garsonun kafasını sıyırdı. Kafasını sıyırdığı kurşun nedeniyle hafif yaralanan garson, olay yerine sevk edilen ambulansla Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan garson A.S.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından şüpheliler hızla kaçmaya başladığı sırada sağa sola rastgele ateş etti. Seken kurşunlardan biri park halindeki ticari otomobile isabet etti. İş yeri çalışanları, şahsın kurşunlarının bittiğini görünce şüphelilerin peşinden koştu. Ardından Bayrampaşa Kaymakamlığında görevli bir koruma polisi, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli polis merkezine götürülürken, diğer şüphelinin yakalanması çalışma başlattı.

Daha sonra çorbacıya gelen polis ekipleri, iş yerinde ve kurşunun isabet ettiği ticari araç üzerinde delil ile güvenlik kamerası çalışması yaptı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.