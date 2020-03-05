Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kadıköy’de saat 10.30 sıralarında sahilde bulunan vatandaşlar denizde bir ceset olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis tarafından yapılan araştırmada cesedin 35’li yaşlarda bir erkeğe ait olduğu belirlendi. Kimliği henüz belirlenemeyen şahıs cesedi Kıyı Emniyet Müdürlüğü ekiplerince denizden çıkarıldı. Ceset, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.