Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pendik’te saat 16.30 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre bir lisenin önüne okul çıkışı saatinde gelen yaklaşık 30 kişilik grup, bilinmeyen bir nedenle okuldaki birkaç öğrenciyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle taraflar birbirlerine saldırdı. Kavga esnasında bir şahsın kurusıkı silahla havaya ateş açması paniğe neden oldu. Ayrıca şahıslardan biri de bıçak çekerek karşısındakilere saldırdı. Kavgada E.Ç., V.M. ve D.E.K isimli kişilerin yaralandığı öğrenildi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırıldı.