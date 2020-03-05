Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’den Avrupa ülkelerine gitmek isteyenlere engel olunmayacağının açıklanmasının ardından yaklaşık 2 yıldır Konya’nın Ereğli ilçesinde yaşayan Afganistan uyruklu Arapzade ailesi de Edirne’ye gitti. Baba Said Arapzade, eşi ve 4 çocuğu çeşitli yollarla Yunanistan’a geçmeyi başardı. Sonrasında Yunanistan askerleri tarafından yakalanan Arapzade ailesi başka bir yere, 12 yaşındaki Menice ise başka bir yere götürüldü. Ailesinden ayrı kalan Menice daha sonra bir grup göçmenle Yunan askerleri tarafından Türkiye’ye gönderildi. Menice’nin gözyaşlarıyla gazetecilere yaptığı açıklamada ailesine kavuşmak istediğini söylemesinin ardından devreye giren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri Menice’nin, kendisinden 2 gün sonra Türkiye'ye gönderilen ailesine ulaşarak buluşmalarını sağladı. Yaşananların ardından Konya’nın Ereğli ilçesine dönen aile Menice’nin dönmesini bekliyor.

"Onu çok merak ettim"

Ereğli Kazım Karabekir Ortaokulunda eğitim gören Menice’nin kardeşleri Hamit ve Kerime Arapzade kardeşlerini çok özlediklerini söyledi. Hamit Arapzade, “O maalesef Yunanistan tarafına geçti. Kaybettik onu. Biz Ereğli’den İstanbul’a, oradan sınıra gittik. Kardeşim de vardı, hepimiz vardık. Sonra o tarafa geçtikten sonra Yunan polisi bizi aldı. En çok ben kardeşim için üzülüyorum. Onu çok merak ettim. Kardeşimle hiç görüşemedik. Babam da şimdi Edirne’de onu almaya gitti. İnşallah gelir buraya” dedi.



Hamit Arapzade arkadaşlarıyla arasının çok iyi olduğunu ve birbirlerini çok sevdiklerini de söyledi. Arapzade, Yunan polisi tarafından telefonunun, eşyalarının alındığını belirterek, eşyaları arasındaki Beşiktaş formasını da özellikle istediğini ifade etti. Menice’nin kardeşi Kerime Arapzade de çok zor olduğunu, bir daha gitmeyi hiç düşünmediğini söyledi. Menice’nin sınıf arkadaşları ise, çok birisi olduğunu ifade ederek, “Çok duygusaldı, Herkese çok iyi davranıyordu. Kaybolduğuna gerçekten çok üzüldüm. İnşallah yanımıza geri gelir” ifadelerini kullandı.

"Menice bizim sevdiğimiz bir öğrencimiz"

Kazım Karabekir Ortaokulu Türkçe öğretmeni Erol Akdağ da Menice’yle ilgilendiğini, zaman zaman Afganlı olan üç kardeşe ayrıca kurs verdiğini de anlatarak, “Bundan dolayı aramızda bir muhabbet oluştu. Bir gün bahçede nöbetçiyken elimde çay, Menice yanıma geldi. Sonra tekrar gitti, geldiğinde elinde bir poşet, poşetin içinde bir simit vardı. Öğle yemeği için annesinin babasının kendisine verdiği parayla bana simit aldı. ‘Menice bu ne’ dedim. ‘Erol hocam bu simittir, size aldım’ dedi. Ama sen dedim. ‘Olsun’ dedi. Ona karşı gösterdiğim ilgiye bir mukabelede bulunmak istemişti. Almasam çok kırılacağını düşündüm. Aldım ve öğretmen arkadaşlara da paylaştırdım, dedim ki bu simit çok değerli. Öğrencinin kendi öğle yemeğinden bize verdiği bir simit çok değerli. Menice bizim canımız ciğerimiz sevdiğimiz bir öğrencimiz” şeklinde konuştu.