Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Günlerdir hikayeyi takip edenler tarafından büyük bir merakla ve ilgiyle beklenen Yaren Leylek Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç’taki yuvasına ulaştı. Adem Amca ile kurduğu dostlukla tanınan Yaren Leylek göçten geldiği günün sabahında Adem Amca ile buluşarak o masalsı anları yeniden yaşattı.

Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç Leylek Köyü, her yıl olduğu gibi bahar ile birlikte bu yılda göçten dönen leyleklerin evi oluyor. Karacabey Belediyesi tarafındnan Avrupa Leylek Köyleri Birliğinin bir üyesi olan Eskikaraağaç Köyünde balıkçılık yapan Adem Yılmaz, 9 yıl önce kayığına konan yaren leylekle kurduğu dostluk görenleri hayrete düşürüyordu.

Hikaye ortaya çıkmasıyla birlikte çığ gibi büyüyünce Uluslarası bir boyut kazandı. Yunanistan geçtiğimiz yıllarda Adem Amca ve Yaren Leylek’in gölge oyununu yaparken, Avusturya ve Almanya’da ders kitaplarına konu olmuştu. Son olarak belgesel filmi yapılan hikaye, ÇEKYA’da düzenlenen Prag Film Ödüllerinde en iyi belgesel ödülü seçilmiş ve Türkiye’ye büyük gurur yaşatmıştı.

Yaren’ine sonunda kavuşan Adem Yılmaz yaptığı açıklamada ‘’Bu yıl 1 hafta geç geldi. Ama eşiyle beraber geldi. Bazı leylekler de köyümüze geldi. Özellikle Yaren’in gelmesi beni çok mutlu etti. İnşallah bu yaz her sabah beraber balığa çıkacağız. Onları büyüteceğiz. Yavrularını büyüteceğiz. İnşallah dostluğumuz devam edecek. Bu sene çok korktum. Her sene önce geliyordu çünkü. Ama bu sene sürpriz yaptı. Eşiyle aynı anda geldi ve böyle daha mutlu olduk. İnşallah her sene böyle devam ederiz’ dedi.

Hikâyeyi ortaya çıkaran doğa fotoğrafçısı Alper tüydeş de yaptığı açıklamada; ‘Herkesin merakla beklediği Yaren Leylek dün gece köydeki yuvasına konup sabah Adem Amca’nın kayığına yeniden kondu. 2020 depremlerle, salgınlarla, savaşlarla, şehitlerle, vefatlarla yurdumuz hatta dünya için felaketlerle başladı. Lakin; günlerdir güzel bir haber olarak bizler Yaren’i bekledik ve sonunda gelerek bizleri sevindirdi. Herkes merakla bekliyordu. Tüm milletimize, toplumuza sevinç, neşe mutluluk getirsin. Gözümüz aydın’’ dedi.

Öte yandan köyün maskotu haline gelen ve Adem Amca ile kurduğu dostluk sayesinde gönülleri fetheden Yaren Leylek’in bu yıl Karacabey Belediyesi’nin leylek yuva temizliğinin ardından gelmesi leylek köyünde vatandaşlar arasında ‘yuvasının temizlenmesini bekliyormuş’ esprisine neden oldu.