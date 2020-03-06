Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezinin yanı sıra Ürgüp ve Gülşehir’de yapılan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonrasında Nevşehir’den 10, Ürgüp’ten 4 ve Gülşehir’de 1 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.