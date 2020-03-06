Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezinin yanı sıra Ürgüp ve Gülşehir’de yapılan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonrasında Nevşehir’den 10, Ürgüp’ten 4 ve Gülşehir’de 1 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Nevşehir’de aranan 19 kişiden 7’si tutuklandı
06.03.2020 - 15:26 | Son Güncelleme: 06.03.2020 - 15:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonrasında 19 kişi yakalandı.
Etiketler : Nevşehir,
686202 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/686202.aspx
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