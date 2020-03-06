Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, 26 Aralık 2019’da Yenişehir ilçesi Ofis semti Gevran Caddesi’nde bulunan Timuçin Apartmanı’nda meydana gelmişti. Gece saatlerinde apartmandan 4 el silah sesi duyan bina görevlisi polise haber vermiş, olay yerine gelen polis ekipleri silah sesinin geldiği dairenin kapısını açarak içeri girdiklerinde kucağında bebeği olan Deniz K.’yı ağır yaralı olarak bulmuştu. Hastaneye kaldırılan Deniz K. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, olayın zanlısı S.K. kaçarak izini kaybettirmişti. Güvenlik güçlerince yapılan titiz çalışma sonucu S.K., Diyarbakır’da saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı. S.K., emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.