Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü acil durum ve yangınlara müdahale şekli konularında düzenlenen eğitimler kapsamında Gölyaka Belediyesi İtfaiye personeline bilgiler aktarıldı. Uygulamalı olarak yapılan eğitim çalışması ile yanan bir araca müdahale edilmesi, soğutma çalışması ve araçta sıkışan kazazedelerin kurtarılması konusunda tatbikat yaptırıldı. İtfaiye Müdürlüğü, hizmet içi eğitim çalışmalarının düzenlenen program çerçevesinde devam edeceğini de belirtti.
Düzce İtfaiyesi ilçe itfaiyelere eğitim veriyor
06.03.2020 - 18:12 | Son Güncelleme: 06.03.2020 - 18:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü hizmet içi eğitim çalışmaları kapsamında çevre ilçe ve belde belediye itfaiye personellerine de eğitim vermeye devam ediyor.
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686237 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/686237.aspx
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