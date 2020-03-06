Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 17.30 sıralarında İzmir-İstanbul Karayolunun Manisa Şehzadeler ilçesi Güzelköy Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Manisa’dan İstanbul istikametine doğru seyir halinde olan bakliyat yüklü Temel D. yönetimindeki 35 GB 3848 plakalı tır, yol üzerindeki benzinlikten çıkan Ahmet Y. idaresindeki 45 HY 412 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilin lastiklerinin bağlı olduğu arka dingil koparak, o sırada yolda seyir halinde olan Ali P. yönetimindeki 35 AAB 692 plakalı araca çarptı. Kazada 45 HY 412 plakalı otomobilin sürücüsü Ahmet Y. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ahmet Y. ambulansla Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.