Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tuzla İstasyon Mahallesi İstasyon Caddesi’nde meydana gelen olayda, iddiaya göre Sibel A. isimli kadın, çalıştığı rehabilitasyon merkezinin yangın merdivenlerine hava almak için çıktı. O sırada dengesini kaybeden kadın merdivenlerden bir alt kata düştü. Yaralı kadına olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapıldı. Yaralı kadın ambulansa alınarak tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.