Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, geçen yıl mart ayında Dobruca Mahallesi'nde meydana geldi. Dedelerinden miras kalan arsayı paylaşmak için bir araya gelen Hasan Bozkurt (63) ile kardeşi İsmail Bozkurt (58) arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. Çatışmada Hasan ve İsmail Bozkurt kardeşler yaralandı. Yaralılardan İsmail Bozkurt Çekirge Devlet Hastanesi'ne, Hasan Bozkurt ise Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Hasan Bozkurt, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.



Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli davranışlarda bulunan Halit Bozkurt'u gözaltına aldı. Halit Bozkurt'un alınan el svabında barut izine rastlandı. Suçunu itiraf eden Halit Bozkurt, ''Babam ve amcam, dedemden kalan arsa yüzünden sürekli kavga ediyorlardı. Olay günü de yine kavga ederken amcam yanında getirdiği silah ile babamı vurmuş. Ben de silah sesini duyunca koşarak gittim. Babamın yerde kanlar içinde yattığını görünce, beni de vurmasın diye yanımdaki tüfek ile amcama doğru rastgele ateş ettim. Cinayeti babam değil, ben işledim'' dedi.



Halit Bozkurt çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderilirken, babası İsmail Bozkurt ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Bursa 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde haklarında “adam öldürmek” suçundan müebbet hapis cezası talebi ile dava açılan baba-oğlun yargılanması devam ediyor. Bir ay önceki duruşmada ara kararı veren cumhuriyet savcısı, mütalaasında suç vasfının meşru müdafaa olarak değişmesi ihtimâli olduğunu söyleyerek tahliye talebinde bulundu. Ancak, mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Bunun üzerine sanık avukatı Seda Tutuş, suç vasfının meşru müdafaa olarak değişmesi ihtimâli üzerine bir üst mahkeme olan Bursa 8. Ağır Ceza’ya müvekkilin tahliyesi için itirazda bulundu. Mahkeme, tutuklu bulunan Halit Bozkurt’u tahliye etti.

Bursa 7. Ağır ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar İsmail Bozkurt ile oğlu Halit Bozkurt ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, bir ay önce tahliye edilen Halit Bozkurt’u, mahkemenin devam etmesi, adlî ve uzmanlık raporların henüz alınmaması ve meşru müdafaanın tüm deliller toplandıktan sonra değerlendirilecek olmasından dolayı tutuklayarak, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.