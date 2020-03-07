Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

24 Ocak’ta merkez üssü Sivrice de meydana gelen 6.8’lik depremin yaraları sarılmaya devam ediyor. Kent merkezinde 3 konteyner kentin tamamlanırken, depremin merkez üssü Sivrice ilçesinde de 247 ailenin kalacağı konteyner evlerden oluşan geçici barınma merkezi bitirildi. Bitirilen geçici barınma merkezine bugünden itibaren ailelerin yerleştirilmeye başlanacağı bildirildi.

Hazar Gölü kenarında yapılan konteyner kente bugün 25 ailenin yerleştirileceğini aktaran İlçe Kaymakamı Mustafa Gül, valilik koordinesinde diğer konteyner evlere de planlı bir şekilde aileleri hızlı bir şekilde yerleştirilmeye devam edileceğini aktardı.

24 Ocak’ta 6,8 büyüklüğünde Sivrice merkezli bir deprem yaşadıklarını ifade eden Sivrice Kaymakamı Mustafa Gül, “Bu depremin akabinde İçişleri ve Çevre Şehircilik Bakanlarımızın talimatıyla şuan içerisinde bulunduğumuz konteyner kent alanının kurulumu gerçekleştirildi. Burada 247 adet konteynerimiz var. Bugünden itibaren 25 vatandaşımızı alarak ilk yerleştirmeyi yapacağız. Buradaki yerleştirmede öncelikli olarak bir evi yıkılanlar, iki de acil hasarlı olanlar yerleştirilecek. Daha sonra da valiliğimizin belirlediği kriterlere göre vatandaşlarımızı yerleştirmiş olacağız. Acil yıkılacak olan ve ağır hasarlı olan vatandaşlarımız evlerine girmiyorlar. Bizde girmeyin diyoruz. Çünkü artçılar devam ediyor. Dolayısıyla o vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde konteyner kentlere yerleştirerek depremin artçılarından ve daha uygun bir yaşam sağlamaları için bu alanı aktif hale getirmiş olacağız"dedi.