Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler il genelinde ekserisi çoğunluğu hırsızlık ve uyuşturucu ticareti suçlarından olmak üzere haklarında yakalama ve çeşitli hapis cezası bulunan toplam 37 kişiyi Gönen, Bandırma, Havran, Susurluk, İvrindi, Savaştepe, Erdek, Sındırgı, Bigadiç, Edremit, Ayvalık ilçesi ve il merkezinde gözaltına alındı. Gözaltına alınan 37 kişi polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adlî mercilere sevk edildi.
Balıkesir'de polis aranan 37 kişiyi yakaladı
07.03.2020 - 14:02 | Son Güncelleme: 07.03.2020 - 14:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir'de polis ekipkleri il genelinde aranan 37 şahsı yakaladı.
Etiketler : Balıkesir,
686393 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/686393.aspx
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