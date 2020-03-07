Edinilen bilgiye göre, Bulancak ilçesi Erdoğan köyünde ağaç kesen 24 yaşındaki Metin Abanuz’un kullandığı ağaç motoru bir anda arıza verdi. Arızanın ne olduğuna bakmak isteyen Abanuz ağaç motorunu tamir etmeye çalıştığı sırada motorun bir anda çalışıp sıçramasıyla şah damarı kesildi. Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde genç adamın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Korkunç! Ağaç motorunun sıçramasıyla şah damarı kesilen genç hayatını kaybetti
07.03.2020 - 23:15 | Son Güncelleme: 07.03.2020 - 23:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Giresun’da bahçe motoruyla ağaç kesen bir genç, motorun sıçramasıyla şah damarı kesilerek olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Ağaç motoru,şah damarı,genç,story_,
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