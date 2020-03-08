Edinilen bilgilere göre, Başiskele ilçesi Seymen Mahallesi sahilinde bir erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine intikal eden polis ekipleri, cesedi otopsi yapılmak üzere morga kaldırdı. Yapılan incelemede cesedin Halis Topsakal'a (60) ait olduğu belirlendi. Gölcük ilçesinde yaşayan Halis Topsakal'ın 5 gün önce evden ayrıldıktan sonra kaybolduğu, yakınlarının kendisinden haber alamadığı ortaya çıktı. Topsakal'ın yakınları tarafından 5 gündür her yerde arandığı öğrenildi. Tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından Topsakal’ın cenazesi ailesine teslim edildi. Topsakal’ın cenazesi, öğlen namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Topsakal’ın ölüm sebebi ise otopsi sonuçlarının çıkması ile belli olacak.
5 gündür kayıp olan şahsın cesedi denizde bulundu
08.03.2020 - 11:57 | Son Güncelleme: 08.03.2020 - 11:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde 5 gündür kayıp olan şahsın cesedi denizde bulundu.
Kaynak: İHA
Etiketler : kocaeli,kayıp şahıs,
686579 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/686579.aspx
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