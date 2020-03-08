Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eskişehir’de 11 Ekim tarihinde eski kocası tarafından satırla saldırıya uğradıktan 44 gün sonra hayatını kaybeden 45 yaşındaki Ayşe Tuba Arslan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yalnız kalmadı. Babası Serdar Arslan, Eskişehir Asri Mezarlığında bulunan kızının mezarına giderek Dünya Kadınlar Gününü kutladı. Mezar başında duygu dolu anlar yaşayan acılı baba, gözyaşlarını tutamadı. Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı’na konuşan 69 yaşındaki Serdar Arslan, “Bugün kadınların günü, kadınlar günü hep sözde kalıyor ama. Hep gösterişte kalıyor bugün” ifadelerini kullandı.

“Kadınlar günü hep sözde kalıyor”

Kızının katiline en ağır cezanın verilmesini dilediğini söyleyen baba Serdar Arslan, kadın cinayetlerinin sona ermesini istediğini ifade etti. “Bundan sonra kadınlarımız, kızlarımız, bacılarımız katledilmesin” diyen acılı baba gözyaşlarını da tutamadığı konuşmasında, “Yavrum 11 Ekim tarihinde vahşi bir cinayete kurban gitti. 25 Kasım’da kadınlarımızın, bacılarımızın omzunda toprağa verdik onu. Bugün kadınların günü, kadınlar günü hep sözde kalıyor ama. Hep gösterişte kalıyor bu gün. Kadınların bu sorunlarıyla ne yetkililerimiz ilgileniyor ne başkası. Bu zihniyet böyle devam ettiği müddetçe, kadınlarımız ikinci planda tutulduğu sürece ve kadınlarımız sanki ikincil bir vatandaşmış gibi görüldüğü müddetçe bu cinayetlerin ardı arkası kesilmez. Ben buradan yetkililere, yetkili mercilere de yalvarıyorum. Benim yavrum gitti, başka yavrular gitmesin. Kadınlarımız, kızlarımız öldürülmesin, ocaklar sönmesin, yavrular yetim kalmasın. Artık birisi buna ‘dur’ desin. Artık bu kadın cinayetlerine, bu yavruların ölmesine birisi ‘dur’ desin. Bu katillere caydırıcı bir hüküm versinler. Böyle katillere idam bile kolaylık, bu benim görüşüm. Bu katiller ölemesinler, dilerim sürünsünler. Cehennem ateşinde her gün yansınlar rabbim. Benim ocağım söndü, kızım katledildi, ben katledildim, ailem katledildi. Bundan sonra kadınlarımız, kızlarımız, bacılarımız katledilmesin. Yalvarıyorum büyüklerimize; artık 'dur' desinler. Ocaklar sönmesin. Dava hakkında avukatların söylediklerine göre bunun cezası, ağırlaştırılmış müebbet. Benim dileğim, en ağır cezanın verilmesi. İnşallah kızımı katleden katil ölemez rabbim. Ölüm onun için kurtuluş yolu olur ancak. Allah’ıma havale ediyorum” şeklinde konuştu.