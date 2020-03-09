Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İddiaya göre, aralarında husumet bulunan Ü.G. ile akrabaları Hidayet N, Harun G, Soner G. (28), Rezzak G. (38), Yaşar D. (56), Sadık D. (30) ve Soner Y. (21) arasında Cumhuriyet Meydanı'ndaki pazar yerinde tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Ü.G. üzerinde bulunan tabancayla akrabalarına rastgele ateş açarak, olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kurşunların isabet ettiği Hidayet N. ve Harun G. olay yerinde, Yaşar D. ise kaldırıldığı Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde yaşamını yitirdi. Yaralanan Soner G, Rezzak G, Sadık D. ve Soner Y. ise kentteki hastanelere kaldırıldı.

Olayın ardından Keskin Kaymakamı Tekin Erdemir ile İl Emniyet Müdürü Günter Şenses olay yerinde incelemelerde bulundu.