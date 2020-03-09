İdlib’de görevli iken memleketi olan Mersin’in Mut ilçesine gelen ve 7 Mart 2020 tarihi akşamı trafik kazasında hayatını kaybeden Mehmet Ali Eski için, ilçeye bağlı Sarıveliler Mahalle Mezarlığında düzenlenen cenaze namazına ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Eski'nin cenazesi toprağa verildi.
İdlib'den döndü, kazada öldü
09.03.2020 - 09:00 | Son Güncelleme: 09.03.2020 - 09:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mersin'in Mut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden sözleşmeli er Mehmet Ali Eski, toprağa verildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : trafik kazası,kaza,
686761 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/686761.aspx
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