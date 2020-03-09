İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde bir fabrikada, işçi servisinde bulunan bir kadının bıçakla rehin alındığı bildirildi. Fabrika çalışanı olan kadının rehin alınması üzerine bölgeye çok sayıda ekip ve özel hareket polisleri sevk edildi.
İzmir'de bir kadın bıçakla rehin alındı
09.03.2020 - 10:32 | Son Güncelleme: 09.03.2020 - 10:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde bir fabrikada, işçi servisinde bulunan bir kadının bıçakla rehin alındığı bildirildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : izmir,rehin alma,fabrika,
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