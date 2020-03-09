Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, E-5 Büyükçekmece Güzelce mevki'i Edirne istikametinde yaşandı. İddiaya göre araç sürücüsü Gurur Şahbaz, Beylikdüzü istikametinde seyir halindeydi. Şahbaz’ın arkasında gelen iki araç yarış halindeyken aracına çarptı. Aracıyla karşı şeride geçip takla atan Şahbaz, başka bir araca çarparak durabildi. Kaza da sürücü hafif yaralanırken E-5 trafiği bir süre Edirne istikametine durdu. Olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili rapor tutarken, sürücülere yapılan testte alkollü olmadıkları görüldü.

“Bu ülkedeki insanlara pist versinler”

Kaza yaptıktan sonra kafasından yaralanan ve şoka giren sürücü Gurur Şahbaz, “Ben esnafım zaten, aracımız da kendi şirket aracımız. Başka bir araç geldi ,birbirleriyle yolda kapışıyordu. Bu taraftan vurdu ben şoktayım. Bu ülkedeki insanlara pist versinler. Sosyal medya için böyle videolar çekilirse biz de böyle oluruz. Çarpıp kaçtılar. Evliyim çocuğum var korktun mu nedir” dedi.

Trafik kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü