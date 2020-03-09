Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Dargeçit-Midyat yolu Sümer Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 71 AAP 086 plakalı otomobil ile 06 DN 3332 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Hafif ticari aracın çarpışmanın etkisiyle yan yattığı kazada, sürücülerin de arasında bulunduğu 6 kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkartılan yaralılar, ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle karayolunda aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.