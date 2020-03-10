Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bolu’da, gece saatlerinde başlayan ve yaklaşık 2 saat boyunca etkili olan fırtına nedeniyle kent merkezinde bulunan aydınlatma direkleri ve ağaçlar devrildi. Bazı mahallelerde yüksek gerilim hatlarında meydana gelen hasar nedeniyle uzun süre elektrik kesintileri yaşandı. Aşağısoku Mahallesi'nde bulunan Hacı Nakkaş Camisinin önündeki 2 çam ağacı elektrik tellerinin üzerine devrildi. Yüksek gerilim hattında meydana gelen kopma nedeniyle mahallede elektrik kesintisi yaşandı.

Ayrıca, İzzet Baysal Caddesi'nde bulunan 3 aydınlatma direği de devrildi. Kent Meydanı'nda bulunan bir inşaattan da bazı malzemeler savrularak yola saçıldı. Fırtına nedeniyle, Tabaklar, İhsaniye, Karamanlı, Kültür, Borazanlar, Sağlık, Sümer, Tepecik ve Çıkınlar Mahallelerinde elektrik kesintileri yaşandı.

Ağaçların devrildiği Hacı Nakkaş Camii’nin yakınında oturan Durmuş Dağ isimli vatandaş, “Fırtına gece saat 02.00 sıralarında başladı. Çatılarda bulunan çinkolar, saçlar gitti. Ben ağacın devrildiğini sabah gördüm. Teller koptu. Her şey bir yere gitti” dedi.