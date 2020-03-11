Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Marmara, Kıyı Ege ve doğu bölgelerimizin parçalı yer yer çok bulutlu, İzmir, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis ve Ağrı çevreleri ile Van ve Diyarbakır’ın kuzey kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ve İç Ege ile Bolu ve Düzce çevrelerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 17

İstanbul: Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde boğaz çevresi yer yer pus ve sisli 17

İzmir: Parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde hafif sağanak yağışlı 19

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli 18

Adana: Parçalı ve az bulutlu 23

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 19

Samsun: Parçalı bulutlu 14

Trabzon: Parçalı bulutlu 16

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 11

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 21