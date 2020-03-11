Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kütahya Valiliğinden yapılan açıklamada, “11 Mart 2020 tarihinde ulusal yayın yapan TV kanallarında ‘Kütahya’da korona virüs tespit edildi. Teşhis edilen şahıs Seyitömer Termik Santralinde karantinaya alındı’ şeklinde haber yayımlandığına dair asılsız haberlerin sosyal medyada yer aldığı görülmüştür. Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 112 Acil Yardım Merkezi ve hastanelerde yapılan araştırmada böyle bir vakanın olmadığı tespit edilmiştir. Sosyal medyada yer alan fotoğrafın photoshop yapılarak sosyal medyaya servis edildiği tahmin edilmektedir. Bu haber gerçeği yansıtmamakta olup, Kütahya ilinde böyle bir vaka bulunmamaktadır. Bu türlü asılsız haber yapanlar ile ilgili Emniyet Müdürlüğü tarafından gerekli çalışmalar başlatılmıştır” denildi.