Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Elazığ kent merkezi Rüstem Paşa Mahallesi'ndeki 6.02 hektarlık bölge, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun gereğince riskli alan ilan edildi. Kararda, bölgenin sınır krokisi ile koordinat listesi de yer aldı.
Elazığ'da bir bölge 'riskli alan' ilan edildi
12.03.2020 - 08:55 | Son Güncelleme: 12.03.2020 - 09:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Elazığ'da Rüstem Paşa Mahallesi’nde belirlenen alanın riskli bölge ilan edilmesi hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Elazığ,riskli bölge,deprem bölgesi,resmi gazete,
687420 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/687420.aspx
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