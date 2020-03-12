Hatay’ın Kırıkhan ilçesi Barbaros Mahallesi’ne gelen askeri yetkililer, şehidin annesi Aynur Ertem’e şehadet haberini verdi. Şehidin annesinin bulunduğu evine ve mahalleye Türk bayrakları asıldı.
Şehidin cenazesi yarın öğlen namazından sonra Kırıkhan Meryem İccan Mezarlık Kompleksinden kaldırıp Kırıkhan şehitliğine defnedileceği öğrenildi. Öte yandan, şehidin babasının vefat ettiği öğrenildi.
Resulayn’da şehit düşen askerin şehadet haberi ailesine ulaştı
12.03.2020 - 18:41 | Son Güncelleme: 12.03.2020 - 18:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye’nin Resulayn bölgesinde terör örgütü mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Beyazıt Bestami Buluş’un Hatay’ın Kırıkhan ilçesindeki ailesine şehadet haberi ulaştı.
Hatay’ın Kırıkhan ilçesi Barbaros Mahallesi’ne gelen askeri yetkililer, şehidin annesi Aynur Ertem’e şehadet haberini verdi. Şehidin annesinin bulunduğu evine ve mahalleye Türk bayrakları asıldı.
Etiketler : resulayn,şehit,
687565 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/687565.aspx
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