Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Kağıthane’nin Gürsel Mahallesi’nde saat 17.30 sularında meydana geldi. İddiaya göre 28 Nisan Caddesi’nde bir kadın ile beraber arabayla seyreden bir kişi Sefa Sokağı’na geldiğinde S.K. isimli bir şahsın yanındaki kadına baktığını düşündü. O sırada tartışmaya giren şahıs, bir anda silahını çıkararak S.K.’nin üzerine kurşun yağdırıp olay yerinden kaçtı. Aldığı kurşunlardan biri sağ bacağına isabet eden S.K. kanlar içinde yerde kaldı. Yaşananlar üzerine çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve ambulans ekiplerine haber verdi. Çevredeki meraklı vatandaşları uzaklaştıran polis ekipleri olay yerini güvenlik şeridi ile kapattı. Olay yerine gelen 112 ekipleri S.K.’yi Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Ambulansa bindirilirken S.K.’nin ‘Annem bilmesin’ ve ‘Hesabını soracağım’ demesi kameralara yansıdı.

S.K.’nin mahallede oturan bir genç olduğunu söyleyen Bülent Şen, “Serdar bizim mahallemizin gençlerinden birisidir. Tanıdığımız, sevdiğimiz bir çocuk. Bir bayan ve bir erkek çıkıp geliyor. ‘Niye bakıyorsun?’ diyor. Dönüp geldiğinde bir şarjörü boşaltıyor. Ben vuranı tanımıyorum. Arabayla geliyorlar. Sağ ayağından vuruluyor. 7-8 kurşun boşaltmış“ diye konuştu.

Polis ekipleri kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.