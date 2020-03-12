Bodrum’dan Yunanistan’ın Kos adasına geçmeye çalışan mülteciler Yunan Sahil Güvenlik ekiplerine yakalandı. Yunan askerleri lastik botta bulunan 8 mülteciyi zorla Türk karasularına bırakıp kaçtı. Deniz ortasından ölüme terek edilen 8 mültecinin imdadına Türk Sahil Güvenlik ekipleri yetişti. 8 mülteci Sahil Güvenlik botuna alınarak Turgutreis limanına getirildi. Yiyecek ve içecek ikram edilen mültecilerin Afkanistan uyruklu olduğu öğrenildi.
 