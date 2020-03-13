Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, olay 10 Mart günü Seyhan ilçesine bağlı Tepebağ Mahallesi 19 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Volkan E. (39) arkadaşları Yusuf T.(52) ve Vedat Y. (27) ile birlikte Tepebağ Mahallesinde geldi. Volkan E. lüks otomobilini buradaki otoparka bıraktı. Bir süre sonra geri geldiğinde otopark görevlisi Cumali T. (34) 5 lira otopark ücreti istedi. Ancak Volkan E. "Ne otopark ücreti burası benim arkadaşımın" diyerek para vermeyince kavga çıktı. Kavga kısa sürede büyüyünce Volkan E. ve Cumali T.'nın yakınları da kavgaya karıştı. Kavgada Volkan E. tabanca kullanırken, karşı tarafa da sopa ve bıçak kullandı. Kavga sonucunda Volkan E. bacağından bıçakla, Zafer T.(30) başından silahla, Cumali T.(34) silahla, çevredeki Hayati K.(52) de silahla yaralanırken, Yusuf T.(52) ve Vedat Y.'de (27) sopa darbeleriyle yaralandı. Çevredeki vatandaşlar olayı polise haber verdi. Olay yerine sağlık görevlileri de çağrıldı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Volkan E. bacağından yaralı olduğu için kaçamadı. Diğer zanlılarda polis tarafından yakalandı. Polis olaya karıştığını belirlediği Volkan E., Yusuf S., Vedat Y., İbrahim G., Ahmet Yaşar C. ile Emre E.'yi emniyete götürdü. Zanlıların alınan ifadelerinde 5 lira otopark ücreti yüzünden kavga çıktığı belirlendi. Zanlılar sorguları yapıldıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan Volkan E. tutuklanırken, diğer zanlılar tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.