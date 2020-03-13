Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yunan sınır birlikleri, Pazarkule-Kastanies Sınır Kapıları arasındaki tampon bölge ve yakınındaki ağaçlık alanda bekleyen sığınmacılara gaz bombası atmaya devam ediyor.

Yunanistan tarafından atılan gaz fişekleri Pazarkule Sınır Kapısı içerisinde oluşturulan sağlık çadırına isabet etti.

Bu sırada çadırda sağlık hizmeti veren görevliler ve sığınmacılar gazdan etkilendi.

Görevliler, göz yaşartıcı gazın girmesini engellemek için sağlık çadırının girişine vantilatör koydu.

Sağlık çalışanları sahra çadırında gaz maskesi takarak çalışmalarını sürdürüyor.

Sağlıkçılar gazdan etkilendi

Trakya Üniversitesi (TÜ) sağlık teknisyeni ve UMKE görevlisi Serkan Fırat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insan sağlığı için 15 gündür sahada gece gündüz hizmet verdiklerini söyledi.

Yunanistan'ın ilk günden bu yana sığınmacılara gazlı müdahalede bulunduğunu anlatan Fırat, "Burada yaralıları ve hastaları tedavi ederken, çadırımızın içerisine biber gazı fişeği geldi. Çadırın girişini kapatırken gazın ortasında kaldık. Burada çalışan sağlık görevlisi arkadaşlarımız gazdan etkilendi. Savaşlarda sağlık çadırı ve sağlıkçılar hedef alınmaz. Savaşın ortasında gibi sağlıkçılar hedef alınıyor, kınıyoruz." dedi.

Kırklareli Sağlık Müdürlüğü UMKE görevlisi Selin Telo da Yunanistan sınır birliklerinin direkt sağlık çadırını hedef aldığını ifade etti.

Gaz geldiğinde sağlık hizmetini yarıda kesmek zorunda kaldıklarını vurgulayan Telo, etkilenmemek için gaz maskesiyle sağlık hizmeti vermeye çalıştıklarını kaydetti.