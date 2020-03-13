Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mustafakemalpaşa ilçesinde korona virüs iddialarıyla ilgili gerçek ortaya çıktı. 15 gün önce Umre’den geldiği öğrenilen yaşlı kadının Türkiye sınırlarına girdiği andan itibaren Sağlık Bakanlığı tarafından kontrol altına alındığı belirtildi. Tüm kontroller yapıldıktan sonra evine geçen ve Sağlık Bakanlığı tarafından kontrolü devam eden yaşlı kadının korona virüs olduğuna yönelik herhangi bir bulguya rastlanmazken, bugün gündemde yer alan iddialar aileyi oldukça rahatsız etti.

Hava değişikliği nedeniyle bir rahatsızlık yaşayan kadın için farenjit teşhisi konuldu. Aile Sağlık Merkezi’ne giden kadın için sağlık merkezindeki doktor, umre geçmişi nedeniyle üst mercilere durumu bildirdi.

Yaşlı kadının Aile Sağlık Merkezi’nden hastaneye götürüldüğü sırada çekilen görüntülerinin paylaşılması, kısa süre içerisinde "Mustafakemalpaşa’da korona virüsü var" diye asılsız haberlere yol açtı.

Yaşlı kadının yakınından alınan bilgilerde ise herhangi bir izole durumunun dahi olmadığı belirtildi.

Hastanede normal odada refakatçısı ile kalan yaşlı kadının bir yandan tedavi süreci devam ederken, dantelini örmesi dikkat çekti. Aile fertlerinin haberlerden dolayı büyük üzüntü duyduğu da belirtildi.

Hastanın yakınları yaptıkları açıklamada, "Umreden dönünce hastamızı Devlet Hastanesi'nin dahiliye servisine götürdük. Mevsimsel grip tedavisine başlanmıştı. Bu süreçte Sağlık Bakanlığı sürekli telefon görüşmesiyle takibi sağlamıştı. "Mevsimsel bir grip" dediler. Bugün de kadıncağız aile hekimine ilaç yazdırmak için gidince. Aile hekimi "riskli hasta var" deyip ambulansı çağırıyor. Ateşi 36 derece civarında iken yüksek ateşli diye bildiriyor. Kadıncağız anlamadan paketleniyor. İlçede işsiz güçsüz panik yaşatmak için çalışan bir güruh da "Mustafakemalpaşa’da corona şüpheli kadının sonuçları pozitif" diye yayıyor. Babannemiz normal odaya alındı. Dantelini istedi. Dantel örecek kadar iyi. Yanına refakatçi istendi. Karantina yok"dediler