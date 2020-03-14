Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, tefecilik yaparak haksız kazanç sağladığı tespit edilen kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki sorgusu tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye gönderilen zanlılardan F.B, A.Ö ve M.C, sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğer 3 zanlı savcılıktaki ifadelerinin ardından salıverildi.

Tefecilik yaparak haksız kazanç sağladığı tespit edilen şüphelilere yönelik 11 Mart'ta düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde çok sayıda senet, bono, çek, tapu, sözleşme, ibraname, ipotek belgesi, vekaletname, iş bitirme belgesi, çek tevdi bordrosu, döküman, kimlik fotokopisi, banka dekontu ve ruhsatsız silah ele geçirilmişti.